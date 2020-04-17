مصرع العشرات من الحوثيين بينهم قيادات كبيرة في جبهات البيضاء ومأرب و الجوف (أسماء)

لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم وأصيب المئات خلال الأسبوع الماضي في جبهات القتال المشتعلة في صرواح غرب مأرب وفي محافظتي الجوف والبيضاء .

وقالت مصادر طبية “للمشهد اليمني ” اليوم الخميس ان الحوثيين أعادوا جثث ما يمكن إعادتها بينما تم دفن الأغلبية في قبور جماعية والتي أصبحت غير قادرة على النقل بعد تبعثرها وتمزقها أشلاء .

وأضافت المصادر أن الحوثيين أقاموا صلاة الغائب على ما تم دفنهم في مقابر جماعية وفي جنح الليل بينما أعادوا جثث القيادات ولمن يوجد لهم أقارب في صفوف المليشيا .

واكدت المصادر أن الحوثيين يبذلوا العديد من المقاتلين من أجل إعادة جثث السلاليين بينما يتم ترك جثث غالبية أبناء القبائل في الصحاري والجبال والتي تتعرض أغلبها للأكل من قبل الحيوانات وخاصة الكلاب .

هذا ومن بين هؤلاء القتلى الحوثيين المعترف بهم الشيخ عبد الوهاب ناصر الوهبي ورفاقه في جبهة قانية بالبيضاء ومصرع المشرف الحوثي – مشرف منطقة الروض – في جبهة الجوف عبد ربه مساعد مجلي بمنطقة الجدافر شرقي الحزم بنيران قوات الجيش الوطني ولقي المشرف الحوثي امين حمود الخلقي المكنى أبو نزيه مصرعه في المحافظة نفسها .

كما لقي عدد آخر مصرعهم وهم :

– طه علي صالح ناصر المراعي المكنى أبو علي مشرف من ابناء محافظة ذمار

_ عطاء عبد السلام الوصيصي – ذمار

– وليد علي ناصر الكسلوي – ذمار

_ عماد إسماعيل عبد الواحد الدرويش والمكنى أبو روح الله -طفل تم ادلجته والتغرير به واختطافه

– والقيادي السلالي نجم الدين احمد عبد الله ابو مجاهد

– نشوان أحمد علي الصراري

– حاتم جميل علي سعيد

– محمد عبد الله مقريح من منطقة قباتل بمحافظة ذمار والتي خسرت 50 من أبنائها في صفوف المليشيا

– محمد علي العومري – جهران محافظة ذمار

– رياض عباس الهتاري _ طفل

– يحيى عبد السلام القوسي _ الحدأ محافظة ذمار

– محمد أحمد الداهبي أبو شامخ

– علي محمد علي عامر _ أبو مصطفى

_ عبد الرحمن عادل أحمد ساحب أبو زيد منطقة رووح صعدة

– مجدي حميد مطلق – بني معاد صعدة

– محمد حسن محمد ضيف الله دعيع _ صعدة رازح والذي قتل والده قبل أكثر من عام وسبعة من الأسرة

– فواز علي صالح علي مصلح أبو موسى من محافظة عمران

_ مقبل صالح علي شرامه ‘ أبو جبريل – عمران

– الشيخ حسين محمد هادي قيادي وتم استقطابه من قبل المليشيا للأخذ بثار ابنه فرج والذي قتل مع الحوثيين لكنه لحق بابنه _ محافظة عمران

_ العقيد عبد الغني أحمد سعد – محافظة حجة

– الرائد وليد محمد حسن مهدي الادبعي _ حجة

– محمد علي صالح شويه _ محافظة البيضاء

– حزام احمد حزام المسعدي _ محافظة البيضاء