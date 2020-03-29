تحديث نت

مصرع شابين اثر انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون شرق البيضاء

29 مارس، 2020
0

لقي شابان يوم السبت مصرعهما في اتفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مكتب إعلام محافظة البيضاء، إن الشابين، بكيل عبد ربه عوض العواضي، وخالد حسن صالح العواضي، قتلا، في انفجار لغم حوثي، في مديرية نعمان، شرق المحافظة.

وسبق، وأن قتل وجرح العشرات من أبناء مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، من مخلفات الألغام التي تركتها المليشيات عقب تحرير المديرية من سيطرتها.

وأودت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بحياة الآلاف من المدنيين في اليمن، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن تعرض البعض للإعاقات الدائمة، نتيجة هذه الألغام.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت في وقت سابق، أن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي هي الأكثر عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أرضي اثر البيضاء الحوثيون انفجار زرعه شابين شرق لغم مصرع

إقرا أيضا

Photo of المليشيات الحوثية تقصف منازل المواطنين بسلاح المدفعية، وتشن عمليات خطف بحق الأهالي جنوبي الحُشاء

المليشيات الحوثية تقصف منازل المواطنين بسلاح المدفعية، وتشن عمليات خطف بحق الأهالي جنوبي الحُشاء

29 مارس، 2020
Photo of برعاية وزارة الصحة… منظمتي رؤية وشمر تدشنان حملة توعوية بمخاطر كورونا في عدن

برعاية وزارة الصحة… منظمتي رؤية وشمر تدشنان حملة توعوية بمخاطر كورونا في عدن

29 مارس، 2020
Photo of مدارس وادي حضرموت ترفع علم الجنوب العربي

مدارس وادي حضرموت ترفع علم الجنوب العربي

29 مارس، 2020
Photo of الربيعي واليهري ينهيان أزمة جزيرة العمال

الربيعي واليهري ينهيان أزمة جزيرة العمال

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق