مصرع شابين اثر انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون شرق البيضاء

لقي شابان يوم السبت مصرعهما في اتفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي، شرق محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مكتب إعلام محافظة البيضاء، إن الشابين، بكيل عبد ربه عوض العواضي، وخالد حسن صالح العواضي، قتلا، في انفجار لغم حوثي، في مديرية نعمان، شرق المحافظة.

وسبق، وأن قتل وجرح العشرات من أبناء مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، من مخلفات الألغام التي تركتها المليشيات عقب تحرير المديرية من سيطرتها.

وأودت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بحياة الآلاف من المدنيين في اليمن، بينهم نساء وأطفال، فضلا عن تعرض البعض للإعاقات الدائمة، نتيجة هذه الألغام.

وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت في وقت سابق، أن الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي هي الأكثر عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية.