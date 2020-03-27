المشهد العربي

مصرع طفل أثناء السباحة بمياه السيل بلحج

27 مارس، 2020
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تسبب مياه السيول التي داهمت منطقة سفيان بمديرية تبن بمحافظة لحج في مصرع طفل غرقا بإحدى قنوات مياه السيل اليوم الجمعة.

أوضحت مصادر أمنية أن الطفل عبيد خالد عرجاش، 8 سنوات، من مديرية الحوطة، لقي مصرعه غرقا في أثناء ممارسته السباحة في إحدى قنوات مياه السيول.

وأضافت المصادر لـ “المشهد العربي” أن بعض الشباب انتشلوا الطفل من داخل القناة، ونقلوه إلى مستشفى ابن خلدون لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

وأكدت المصادر أن أهل الطفل تسلموا جثته من المستشفى، ودفنوه في إحدى مقابر مدينة الحوطة.

شهدت محافظة لحج في موسم سيول العام الماضي وفاة ثلاثة أطفال أثناء ممارستهم السباحة في مديريات تبن والمسيمير وردفان.

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