الخبر اليمني

مصرع قائد كتائب الصماد بنيران القبائل في العبدية بمأرب

12 يوليو، 2020
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مصرع قائد كتائب الصماد بنيران القبائل في العبدية بمأرب

│الخبر | متابعات

لقي قائد ما تسمى بـ”كتائب الصماد”، وعدد من عناصره مصرعهم، فيما جرح آخرون، بنيران المقاومة الشعبية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن).

وبحسب تأكيدات قبلية، قتل القيادي الحوثي المدعو “أبو حرب الشامي” قائد “كتائب الصماد”، وعدد من عناصره، وجرح آخرون، في جبهة العبدية، جنوب غربي محافظة مأرب.

كما قتل وجرح عشرات الحوثيين، في المواجهات التي احتدمت بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مديرية العبدية.

ومديريتا العبدية وماهلية بمحافظة مأرب، والحدوديتان مع مديرية ردمان، شمال غربي الجوف، شهدتا تصعيدات عسكرية لمليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، مصحوبة بانتهاكات إنسانية.

وفجَّرت المليشيا أبراج الاتصالات في المناطق بعد أن كانت قد قطعت خدمتي الاتصالات والانترنت عن معظم مناطقها، وأدخلت سكانها في شبه عزلة.

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