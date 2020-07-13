مصرع قائد كتيبة "الصماد" التابع للحوثيين

قتل قائد ما تسمى بـ”كتائب الصماد”، وعدد من عناصره، فيما جرح آخرون، بنيران المقاومة الشعبية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن).

ووفق تأكيدات قبلية، قتل القيادي الحوثي المدعو “أبو حرب الشامي” قائد “كتائب الصماد”، وعدد من عناصره، وجرح آخرون، في جبهة العبدية، جنوب غربي محافظة مأرب.

كما قتل وجرح عشرات الحوثيين، في المواجهات التي احتدمت بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مديرية العبدية.

ومديريتا العبدية وماهلية بمحافظة مأرب، والحدوديتان مع مديرية ردمان، شمال غربي الجوف، شهدتا تصعيدات عسكرية لمليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، مصحوبة بانتهاكات إنسانية.