مصرع قائد محور الجوف التابع للحوثيين

اعترفت مليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع قائد محور الجوف لديها، في مواجهات سابقة مع القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية.

وأعلنت مليشيا الحوثي عن مصرع ما يسمى بـ”قائد محور الجوف” لديها، المدعو “فرج حسين فرج سعد الحنمي” وكنيته “أبو حسين”، في 7 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضحت، أن “الحنمي”، الذي منحته المليشيا مؤخراً رتبة “عميد”، ينحدر من منطقة بيت الحنمي، بني حشيش، محافظة صنعاء.

وبحسب مصدر عسكري، قتل “الحنمي” بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خلال المواجهات التي شهدتها جبهة الجوف الأسبوع المنصرم (شمال شرقي اليمن).