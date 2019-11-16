مصرع قياديين حوثيين بارزين في صعدة

كشفت مصادر مطلعة في محافظة صعدة، شمال اليمن أمس الجمعة 15 نوفمبر / 2019، بمقتل قياديين حوثيين تدربا في على يد خبراء إيرانيين

وأضافت مصادر عسكرية، أن القيادي الذي تدرب على أيدي إيرانيين والملقب بـ “ابو الرضا” لقى مصرعه.

كما قتل القيادي الحوثي أبو طالب السيفاني في جبهة الملاحيظ بنيران القوات الحكومية، حسبما ذكر المركز الإعلامي لجبهة كتاف بمحافظة صعدة.

يذكر أن ‏مستشفيات الحديدة وزبيد والعاصمة صنعاء وصعدة وعمران تستقبل يوميا عشرات الجثث والجرحى المغرر بهم من عناصر الحوثي الذين يزج بهم لاختراق التهدئة في جبهة الساحل الغربي، وفي مختلف مناطق محافظة صعدة لتعيدهم المليشيا الحوثية إلى أهاليهم أشلاء.