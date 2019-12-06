ابابيل نت

مصرع قيادي حوثي بارز بكمين محكم في مثلث باقم بصعدة

6 ديسمبر، 2019
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أكد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي مصرع المدعو المرتضي علي الشريف المكنى بأبو تنكيل في كمين نصبه أبطال محور آزال بالقرب من مثلث باقم.

وأوضح العميد الحارثي أن أبطال الجيش الوطني في محور آزال تصدوا خلال الأيام الماضية لزحف حوثي باتجاه مواقع حررت مؤخراً.

و ذكر الحارثي أن قوات الجيش نفذت هجوماً مضاداً أسفر عن مقتل وجرح عدد من الحوثيين اضافة الى اغتنام أسلحة متنوعة.

وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من جبهات القتال في صعدة تتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة.

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بارز باقم بصعدة بكمين حوثي في قيادي مثلث محكم مصرع

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