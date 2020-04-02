مصرع قيادي حوثي وأربعة آخرين في الحديدة وإحباط تسلل وتمركزات

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:

الحديدة

2020-04-02 22:52:14

لقي قيادي ميداني لمليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، مصرعه، وأربعة آخرون من عناصر المليشيات في جنوب الحديدة.

اشتبكت وحدات من القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة مع عناصر حوثية متسللة وقتلت خمسة منهم على الأقل في مديرية التحيتا بالحديدة.

وقال مصدر عسكري بالقوات المشتركة، إنه تم سحب جثة أحد قتلى المليشيات وبقيت أربع جثث أخرى مرمية في العراء عقب انتهاء الاشتباك وإحباط محاولة تسلل شمال مدينة التحيتا مركز المديرية.

ووثق تصوير للقوات المشتركة جثة القيادي الحوثي الذي لقي مصرعه على يد أفراد اللواء الثاني عشر عمالقة في التحيتا والذين قاموا بسحب الجثة.

وفي مديرية بيت الفقيه أحبطت القوات المشتركة محاولة تمركز لعناصر المليشيات في موقعين مستحدثين شرق الجاح.

وقال مصدر ميداني، إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أجبرت عناصر المليشيات على الفرار.

إلى ذلك اندلع حريق هائل في منزل بمديرية حيس، الخميس، بعدما استهدفته مليشيات الحوثي بالأسلحة الرشاشة.

وأفاد مراسل نيوزيمن، أن الذراع الإيرانية فتحت نيران معدلاتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في المناطق الواقعة في أطراف جنوب وغرب مدينة حيس.

وقال، إن رصاصة عيار 14.5 أحرقت منزل النازح “عبده خضيري” وتسبب الحريق في التهام مواد غذائية ومحتويات المنزل، المبني من القش، من ملابس وأدوات منزلية.