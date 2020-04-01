مصرع قيادي حوثي و15 آخرين بصرواح

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لقي،امس الثلاثاء، قيادي ميداني تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية و15 آخرين مصرعهم، في صرواح مأرب.

قالت مصادر إعلامية، إن القيادي الحوثي الميداني المدعو “ابو حرب الجرموزي”، بالإضافة إلى 15 عنصراً آخرين، لقوا مصرعهم في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب، شرقي صنعاء.

ووفقاً لمصدر عسكري، فإن مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية ضد مليشيا الحوثي، في جبهة صرواح، غربي مأرب، تمكنت خلالها “الأولى” من إحراز تقدم والسيطرة على مواقع المهدي التي كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا.

وتشهد مختلف جبهات البلاد تصعيدا عسكريا حوثيا، بالتزامن مع انتهاكات إنسانية واسعة، يقابلها صمت دولي مريب.