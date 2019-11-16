صحيفة الأيام

مصرع وإصابة 14 في كمين للجيش شمال شرق تعز

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 34 دقيقة
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«الأيام» غرفة الأخبار

لقي 5 من عناصر من ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب 9 آخرون، مساء أمس، في كمين للجيش شمال شرق مدينة تعز.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إن قوات اللواء 170 دفاع جوي نصبت كميناً محكماً لعناصر الميليشيات التي حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 9 آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأضاف المصدر ذاته، إن ميليشيات الحوثي قامت بشن قصف كثيف باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة من مواقعها في سوفيتل والسلال استهدف مناطق أحياء كلابة والزهراء.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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