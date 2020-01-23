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مصرع 15 من عناصر مليشيا الحوثي في حريب نهم شرق صنعاء

23 يناير، 2020
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مصرع 15 من عناصر مليشيا الحوثي في حريب نهم شرق صنعاء

 
قالت مصادر عسكرية إن 15 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم فيما أصيب العشرات بنيران أبطال الجيش الوطني في حريب نهم شرق صنعاء.
وتتواصل المعارك في جبهات نهم لليوم السادس على التوالي وسط خسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي.
وذكرت المصادر أن مدفعية الجيش دكت مواقع مليشيا الحوثي في ميمنة ومسيرة جبهة نهم وكبدتها خسائر كبيرة.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت من صد هجوم هو الاعنف والتي حشدت فيه المليشيا المئات من المغرر بهم.
وأكدت المصادر أن جثث المليشيا تملئ جبال ميمنة وميسرة نهم، داعية الصليب الأحمر الى التدخل لانتشال العشرات من جثث المليشيا الانقلابية.
 

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