المشهد العربي

مصرع 3 عناصر من مليشيات الحوثي في جبهة هجار غربي قعطبة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 5 دقائق
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كشفت مصادر عسكرية، عن مصرع ثلاثة عناصر حوثية في جبهة هجار جنوبي منطقة العود غربي قعطبة.
وأضافت المصادر، أن القوات المسلحة الجنوبية تمكنت من قنص ثلاثة عناصر تابعة للمليشيات الحوثية كانوا يتمركزون في سيلة المقاتيل بمنطقة هِجار جنوبي منطقة العود.
وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات الحوثية تقوم هذه الأثناء بشن عمليات قصف عشوائية باتجاه مواقع القوات المسلحة الجنوبية بمختلف أنواع الأسلحة، في محاولة منها لسحب جثث عناصرها الصرعى، إلا أنها لم تستطع ولازالت الجثث مرمية في المكان الذي سقطوا فيه.

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الحوثي جبهة عناصر غربي في قعطبة مصرع مليشيات من هجار
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المشهد العربي

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