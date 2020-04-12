مصرع 38 حوثياً في معارك بمحافظة صعدة

لقي 38 حوثياً مصرعهم في معارك متفرقة دارت، أمس، بين جماعة الحوثي والجيش الوطني.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر عدة في العتاد والأرواح في معارك دار رحاها، بالمناطق الرابطة بين منطقة النقعة شرقي باقم بصعدة.

وصرح قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن “بعد مرور ساعات قليلة من إعلان الحكومة اليمنية الاستجابة لوقف إطلاق النار، حاولت ميليشيا الحوثي استغلال التهدئة بالالتفاف ومحاولة شن هجوم على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة”.

وأكد الحارثي أن قوات الجيش تمكنت من التصدي لمحاولات التسلل والالتفاف، وقامت بتنفيذ هجمة نوعية على مواقع الميليشيا في المنطقة الرابطة بين منطقة النقعة في مديرية الصفراء وشرقي باقم، المطلة على مركز المديرية، وأسفرت العملية عن مقتل 38 عنصراً، وإصابة العشرات، وتدمير عربة نقل للعناصر الحوثية، واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تعمل على إزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي في طرقات ومزارع باقم، وتم انتزاع أكثر من 100 لغم.