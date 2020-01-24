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مصرع 5 حوثيين وجرح آخرين في عملية نوعية في بلدة بتار

24 يناير، 2020
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لقي 5 من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم وجرع عدد آخرين في عملية نوعية استباقية نفذتها وحدة المشاة التابعة للقوات المسلحة الجنوبية المرابطة في جبهة بتار في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وفي حديث أدلى به المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع ”فؤاد قائد جباري“ لـ ”المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي“ أن هذه العملية تمت أثناء ورود معلومات عن عزم المليشيات الحوثية الهجوم باتجاه موقع القُفَة شمالي بلدة بتار، وعليه تم نصب الكمين المحكم جنوبي بلدة الشامرية وإيقاع هذا العدد من القتلى والجرحى وسط صفوف عناصر المليشيات الحوثية.

وقد اندلعت بعدها مواجهات شرسة بين وحدات القوات المسلحة الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي والشهيد الشوبجي و وحدات من لواء السادس صاعقة، تم فيها التصدي وكسر هجوم واسع للمليشيات الحوثية باتجاه جبهة بتار الشامرية على الحدود الشمالية الشرقية لمديرية الحشاء.

وقد أتت هذه التطورات بعد هدوء حذر ساد مختلف جبهات محور الضالع طوال أيام الأسبوع الفائت، تخلله قيام وحدة الدروع التابعة للقوات المسلحة الجنوبية والقوات المشتركة القيام باستهداف مواقع وتحركات المليشيات الحوثية من وقت لاخر في أكثر من جبهة.

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