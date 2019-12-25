المندب نيوز

مصرع 5 مسلحين حوثيين وإصابة 34 آخرين جنوب محافظة الحديدة

26 ديسمبر، 2019
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مصرع 5 مسلحين حوثيين وإصابة 34 آخرين جنوب محافظة الحديدة

المكلا (المندب نيوز)خاص

لقي 5 مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب 34 آخرين، خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها مليشيات الحوثي على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن .

وأفادت مصادر، عن وصول جثث خمسة من مسلحو مليشيات الحوثي و 34 جريحاً إصاباتهم متفرقة، إلى مستشفيات صنعاء والحديدة خلال الأربعة الأيام الأخيرة قادمة من مناطق جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي .

وكانت القوات المشتركة قد تصدت لهجمات واسعة شنتها المليشيات الحوثية على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة، حيث أوقعت في صفوف الحوثيين مئات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير عتادهم العسكري ومنها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

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