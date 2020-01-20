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مصر تدين الاعتداء على معسكرا للجيش اليمني في مأرب

20 يناير، 2020
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أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 20 يناير 2020، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.

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