مصر .. تعليق قرار يخص دخول اليمنيين المقيمين في الخارج

قررت السلطات المصرية تعليق قرار دخول المواطنين اليمنيين، وغيرهم والمقيمين بدول الخليج العربي والاتحاد الاوربي، وأمريكا وكندا إلى مصر، دون فيزة مسبقة حتى اشعار آخر .

وقال ملحق شؤون المغتربين بسفارتنا بالقاهرة ابراهيم الجهمي ان السلطات المصرية اوقفت السماح للمواطنين اليمنيين المقيمين في الخليج والاتحاد الاوربي وامريكا من دخول اراضيها دون فيزة وهو الامر الذي كانت قد اقرته قبل شهر من الان .

واكد مسافرون صحة حديث الجهمي حيث قالوا بان السلطات المصرية ما نعت السماح لهم بالدخول طالبة فيزة من سفاراتها بتلك البلدان .