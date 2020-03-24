فيروس كورونا

مصر: 402إصابة بكورونا و20 وفاة

24 مارس، 2020
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المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد 

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36حالة جديدة الثلاثاء .

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة .

وأكدت الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 100 حالة ، بعد تعافي 12 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل، وهم 3 أجانب و9 مصريين، مضيفة أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ماعدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية، التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، لافتة إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاماً.

وأكدت الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة، أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

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402إصابة بكورونا مصر و20 وفاة

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