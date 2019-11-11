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مصير .. الطالبة المتفوقة ” فاطمة حجري” بعد مصادرة منحتها الدراسية

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 34 دقيقة
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كريتر سكاي – خاص

قالت مصادر مقربة إن الطالبة المتفوقة فاطمة حجري التي تم حرمانها من المنحة الدراسية في القاهرة ستتابع دراستها في جامعة عدن.

وأضافت المصادر أن الطالبة فاطمة قررت ترك المنحة التي حرمت منها بسبب فساد سفير اليمن في مصر محمد مارم وعادت الى اليمن بع أن رفضت كل الحلول الترقيعية.

امتد فساد السفير اليمني في القاهرة محمد مارم المعين من حكومة الشرعية ليطال الطالبة المتفوقةوالحاصلة على معدل ٩٩.٧٪ من ضمن أوائل الجمهورية.

وإن الطالبة فاطمة حجر إحدى أبناء محافظة الحديدة وصلت إلى القاهرة في وقت سابق بعد حصولها على منحة دراسية طب بشري إلى مصر، لكنها حين وصلت إلى القاهرة وجدت السفير محمد مارم قد أعطى المقعد والمنحة الدراسية لابنة أحد أصدقائه الدبلوماسيين بعد أن قام بشطب اسمها من الكشف.

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