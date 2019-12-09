مصير فيدال مع برشلونة مرهون بمواجهة انتر ميلان فى دوري ابطال اوروبا



يلتقي فريق برشلونة الاسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء، على ملعب جوسيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.







وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن مواجهة كلا الفريقين سيكون لها دور كبير في حسم مصير النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، المستهدف بقوة من جانب النيراتزوري.







وأضافت أن برشلونة سيرحب برحيل فيدال في الميركاتو الشتوي المقبل، حال الحصول على عرض مادي ضخم يقنع إدارة الفريق بالموافقة على رحيل اللاعب.











وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة أن فيدال انضم إلى قلعة كامب نو في أغسطس 2018، وبات على أعتاب الرحيل عن الفريق، نظرًا لعدم مشاركته بصورة أساسية مع الفريق، تزامنًا مع وجود حالة من الزيادة العددية في خط وسط الفريق، والتي زادت من صعوبة حصوله على فرصة المشاركة أساسيًا تحت قيادة إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي للبارسا.







وأبدي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب، إلا أن إنتر سيكون المرشح الأول لضمه، نظرًا لوجود علاقة قوية بين فيدال والإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للإنتر.







وقد تشهد مباراة الثلاثاء المقبل، اجتماع سري بين إدارة كلا الناديين من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق حول مصير فيدال.



