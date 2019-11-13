مصير مجهول ينتظر 3 آلاف أسرة نازحة في الضالع

تواجه أكثر من 3 ألاف أسرة نازحة من قرى مديرية الفاخر بمحافظة الضالع، الموت جراء قصف مليشيا الحوثي المتواصل على مخيماتهم وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية الدولية.



وناشد سكان محليون في منطقتي الفاخر وحجر بالضالع، المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن بمدهم بالمواد الإغاثية والإيوائية، متهمين الحوثيين بتحويل مساكنهم إلى ثكنات عسكرية، ومن تبقى من الأسر إلى دروع بشرية.



ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن الإعلامي في جبهة الضالع مرزوق الصيادي إن هناك معارك عنيفة تشهدها مناطق باب غلق غربي قعطبة، مؤكداً أن الجيش اليمني تمكن من تدمير عدد من العتاد والأسلحة الحوثية، وأن ألسنة اللهب تتصاعد من مواقع المليشيا. وأضاف أن المليشيا تتعمد بعد كل هزيمة استهداف مخيمات النزوح والقرى التي فر إليها نازحون من مناطق المواجهات، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر تركت منازلها ومزارعها وفرت إلى مناطق «حدة – الأعشور – الوحج» بمحافظة لحج وسط غياب المنظمات الدولية.





وذكرت أحصائيات عن المركز الإعلامي في الضالع أن 83 مدنيا قتل بقصف وألغام الحوثي خلال الفترة الماضية، كما اختطف 198 مدنيا، ودمر 138 منزلاً وأحرق 22 منشأة ومشاريع مياه.