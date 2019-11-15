مطار الريان بالمكلا يستقبل غداً السبت أول طائرة

يستقبل مطار الريان الدولي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، غداً السبت، أول طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية .

وستصل أول رحلة قادمة من مطار عدن الدولي، قبل أن تعود بنفس اليوم إلى عدن .

وجاء إستقبال المطار لهذه الطائرة بعد موافقة هيئة الطيران المدني على الرحلة (عدن – المكلا – عدن) .

ويعتبر وصول الطائرة غداً السبت، تدشيناً لعمل مطار الريان الدولي، الذي يعد من أبرز المطارات المحلية، وتوقف عن العمل بعد سقوط المدينة بيد عناصر تنظيم القاعدة في أبريل 2015.

وينتظر أبناء المكلا منذ أشهر إفتتاح المطار بعد إستكمال تأهيله وتجهيزه بدعم من دولة الإمارات.