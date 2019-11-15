الخبر اليمني

مطار الريان يستقبل غداً أول رحلة مدنية بعد توقف دام «5» سنوات

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 8 دقائق
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مطار الريان يستقبل غداً أول رحلة مدنية بعد توقف دام «5» سنوات

│الخبر | متابعات

يستقبل مطار الريان الدولي بساحل حضرموت،غدا السبت، أول رحلة مدنية بعد توقف دام خمسة أعوام.
وقال مصدر مطلع إن هيئة الطيران اليمنية أصدرت قرارا ببدء تسيير رحلات جوية بين مطاري عدن والريان بدءا من يوم غد السبت.
ولم يذكر المصدر ما إذا كان سيستمر العمل في المطار وتدشين إعادة افتتاحه رسميا، كما لم تعلن الجهات المعنية ذلك حتى اللحظة.
ويوم أمس، دعا فرع شركة النفط بساحل حضرموت جميع إدارات الشركة للاستعداد التام لإنجاح الافتتاح المرتقب لمطار الريان.
ووفقا لصفحة الشركة على فيسبوك، ناقش اجتماع للشركة استكمال التجهيزات بتزويد مطار الريان الدولي بالمكلا باحتياجاته من الوقود فور استئناف العمل فيه.
ويأتي تدشين الرحلات الجوية بعد عدة أيام من إدخال مطار الريان بساحل حضرموت نظام الحجوزات تمهيدا لإعادة تشغيله.
وقال مصدر بمطار الريان قبل أيام إن المطار بات جاهزا للعمل بعد استكمال الترتيبات دون تحديد موعد لإعادة تشغيله.
ووجه الرئيس هادي خلال لقائه محافظ حضرموت الشهر الماضي باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة تشغيل المطار بعد خمس سنوات من إغلاقه.
وسبق أن زارت لجنة من هيئة الطيران المدني مطار الريان الشهر الماضي للاطلاع على جهوزية العمل فيه.
ويعتبر مطار الريان المنفذ الجوي الوحيد لسكان ساحل حضرموت وتسبب إغلاقه بأزمة إنسانية للسكان خاصة للمرضى منهم.

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