اليمن العربي

مطار سيئون يستقبل طائرة شحن أدوية قادمة من جيبوتي

20 ديسمبر، 2019
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استقبال طائرة شحن أدوية قادمة من جيبوتي

وصلت ظهر الخميس، إلى مطار سيئون الدولي، بحضرموت الوادي، طائرة الشحن  لشركة استرال افييشن الخاصة بالشحن الجوي والقادمة من جيبوتي والتي تحمل على متنها شحنات أدوية خاصة لعدد من التجار بالجمهورية.

ويأتي وصول هذه الطائرة التي يبلغ وزنها ٩٢ طنا تفعيلا لنشاط الشحن الجوي بمطار سيئون وتواصلا لجهود الهيئة العامة للطيران المدني -عدن عقب تدشين العمل بصالات الشحن الجوي التي خصصتها الإدارة بمطار سيئون الدولي.

وأشار المدير العام للمطار علي سعيد باكثير إلى أن عملية استمرار الشحنات الجوية يأتي تشجيعا للمستثمرين وستعمل إدارة المطار على تقديم مختلف  التسهيلات اللازمة لمختلف الشحنات والجهات لما من شأنه الدفع بجودة الخدمة في مطار سيئون.

هذا وقد تأهب كل العاملين بالمطار  كلا في مجال عمله بتقديم مايلزم في تفريغ الحمولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

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