مطار صنعاء يستقبل رحلة جوية اليوم الخميس والحوثي يدعو لاستقبال الواصلين

يستقبل مطار صنعاء الدولي ظهر اليوم الخميس اول رحلة العائدين من المفرج عنهم من اسرى الحوثيين بمبادرة اطلقها التحالف العربي بإطلاق سراح 200 اسير.

وأعلن القيادي في مليشيا، محمد علي الحوثي، مساء الأربعاء، أن من المقرر، وصول أسرى مفرج عنهم من قبل قوات التحالف العربي، إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الخميس.

وقال الحوثي وهو رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للمليشيا، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “أول دفعة من الأسرى الـ 200 الذي تم الإعلان عنها من قبل التحالف، ستصل يوم غد صباحا”.

ودعا القيادي الحوثي، جماعته إلى الاحتشاد أمام مطار صنعاء، لاستقبال الأسرى الواصلين.