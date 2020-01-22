مطالبات بتوفير مقاعد خاصة بالمؤتمرات لكبرى قاعات لحج

طالب عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية بلحج د فؤاد السلامي بتوفير مقاعد خاصة بالمؤتمرات لقاعة السلطان علي عبدالكريم العبدلي والذي تم افتتاحها مؤخرا من قبل محافظ المحافظة وبعد استكمال المرحلة الأولى من الترميم .

وقال الدكتور فؤاد السلامي أن المقاعد الحالية الذي بهذه القاعة هي عبارة عن مقاعد دراسية بينما يتطلب توفير مقاعد خاصة بالمؤتمرات مع الماسات الخاصة بها . كونها تعتبر واجهة الكلية والمحافظة .

موضحا أن القاعة ينقصها في الوقت الحالي وحدات التكييف المركزية وكذا عمل منصة تليق بها خلال انعقاد المؤتمرات العلمية واحتفالات التخرج للدفعات .

مشيرا حول ماتم تحقيقه خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات استطاعت الكلية ان تخطوها من خلال دعم قيادة المحافظة وجامعة عدن والمنظمات الداعمة وتمثلت في افتتاح حظيرة للدواجن مناصفة مع منظمة اراك ومشتل النباتات الطبية والعطرية بمساحة 7500متر مربع وإدخال منظومة الطاقة الشمسية .وإيصال كيبل كهرباء للقاعة ب180 الف ريال .

وهناك اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وهي قيد المتابعة .كما تم إدراج قصر الروضة الكائن داخل حرم الكلية ضمن الترميمات العاجلة للعام 2020م الخاصة بالقصور التاريخية بدعم من الصندوق الاجتماعي للتنمية .