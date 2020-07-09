كريتر سكاي

مطالبات بشفط مياه الأمطار من الشارع الدائري في المعلا

9 يوليو، 2020
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كريتر سكاي/خاص

طالب أهالي مديرية المعلا الجهات المختصة بشفط مياه الأمطار من الشارع الدائري بالمديرية
وقال عدد من الاهالي لكريتر سكاي: أن تراكم مياه الأمطار يعود علينا بالمزيد من الأضرار وتفشي البعوض والحميات؛ لذلك نطالب بسرعة شفطها وتنفيذ حملات رش ضبابي حفاظا على سلامتنا.

وتشهد مدينة عدن تكدس لمياه الأمطار في بعض المديريات مما يسبب انتشار كبير للأمراض و الأوبئة.

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