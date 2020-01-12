كريتر سكاي

مطالبات بضبط التلاعب بالغاز في حي القاهرة

12 يناير، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

طالب أهالي حي القاهرة في العاصمة عدن مدير شركة الغاز بعدن ومكتب الصناعة والتجارة بعدن ومدير عام المنصورة وقائد شرطة القاهرة لضبط التلاعب بالغاز في الحي.

وقال الاهالي ل كريتر سكاي هناك تلاعب وفساد من قبل بعض ووكلاء للغاز في حي القاهرة ومتاجرة بها للسوق السوداء.

ولفت الاهالي بالقول  اذا انهم ليس لهم محلات في الاحياء وحصصهم يتاجرون بها في سوق السوادء.

واشار الاهالي ان البعض منهم  ايضا يقومون باهداء الحملات لأصدقائهم واقربائهم في اماكن ومناطق مختلفة غير المخصص لها مما يسهل لهم المتاجرة والربح غير المشروع ومكتب الصناعة في مديرية يعلم دون تحريك ساكن من قبل الجهات المختصة. 

الجدير بالذكر ان ان بلاطجة لديهم وكالات غاز قاموا بالاعتداء على نائب مدير شرطة القاهرة ومدير البحث الجنائي بسبب استدعائهم للشرطة.

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التلاعب القاهرة بالغاز بضبط حي في مطالبات

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