تحديث نت

مطالبات للسعودية بتوضيح قيامها بنقل دفعات من العائدين إلى عدن دون اجراءات الحجر الصحي

4 أبريل، 2020
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الجمعة – 03 أبريل 2020 – الساعة 11:15 م بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت / خاص .


طالب نشطاء من عدن حكومة المملكة العربية السعودية بإصدار بيان يوضح استمراراها في نقل دفعات من العائدين إلى عدن دون المرور على إجراءات الحجر الصحي.

وكتب عدنان الاعجم رئيس تحرير صحيفة الامناء الصادرة في عدن على صفحته بفيسبوك ” نطالب التحالف باصدار بيان توضيحي للراي العام حول ما يحدث في المطار ” .

واضاف ” اللعنه على الشرعيه وللحوثه الذين اذلوا اليمن واليمنييين ” .

وحطت مساء اليوم الجمعة طائرة سعودية تحمل عائدين في مطار عدن وهي السادسة من نوعها خلال اسبوع .

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