المشهد العربي
مطالبا بالوقوف خلف الانتقالي..العيسائي : نحن بأهم مرحلة في ثورة الجنوب
طالب الناشط السياسي نصر العيسائي، اليوم، بضرورة الوقوف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن هذه المرحلة هي الأهم في مراحل الثورة الجنوبية.
وكتب العيسائي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”هذه مرحلة مهمة من مراحل الثورة الجنوبية ، اصطفوا خلف المجلس الانتقالي الجنوبي حتى وإن اختلفتم معه في بعض الأمور الصغيرة”.
وأضاف:” الأهم والمهم أكبر من تلك الاختلافات الصغيرة، فما سيتحقق ستكون نتائجه لنا جميعاً كجنوبيين”.