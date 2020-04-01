المشهد العربي

مطالبا بالوقوف خلف الانتقالي..العيسائي : نحن بأهم مرحلة في ثورة الجنوب

1 أبريل، 2020
0

طالب الناشط السياسي نصر العيسائي، اليوم، بضرورة الوقوف خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن هذه المرحلة هي الأهم في مراحل الثورة الجنوبية.

وكتب العيسائي عبر تغريدة له على “تويتر” رصدها ” المشهد العربي”:”هذه مرحلة مهمة من مراحل الثورة الجنوبية ، اصطفوا خلف المجلس الانتقالي الجنوبي حتى وإن اختلفتم معه في بعض الأمور الصغيرة”.

وأضاف:” الأهم والمهم أكبر من تلك الاختلافات الصغيرة، فما سيتحقق ستكون نتائجه لنا جميعاً كجنوبيين”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقاليالعيسائي الجنوب بأهم بالوقوف ثورة خلف في مرحلة مطالبا نحن

إقرا أيضا

Photo of هجوم حوثي على التحيتا ينتهي بمحرقة للمليشيا

هجوم حوثي على التحيتا ينتهي بمحرقة للمليشيا

1 أبريل، 2020
Photo of ضغوط شعبية تجبر مليشيا الإخوان على إطلاح سراح الناشط عبدالله فرحان

ضغوط شعبية تجبر مليشيا الإخوان على إطلاح سراح الناشط عبدالله فرحان

1 أبريل، 2020
Photo of القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في التحيتا

القوات المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في التحيتا

31 مارس، 2020
Photo of عدوان حوثي على مساكن في الدريهمي

عدوان حوثي على مساكن في الدريهمي

31 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق