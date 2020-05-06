عدن تايم

مطالبة بصرف اكرامية لعمال نظافة لحج

6 مايو، 2020
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عدن تايم / خاص / صدام اللحجي :


دعت اللجنة النقابية لصندوق النظافة والتحسين محافظة لحج المدير التنفيذي والمدير العام لنظافة لحج بصرف اكرامية رمضان لهم.

وأصدرت اللجنة النقابية مذكرة خطابية للأخ المحافظ اللواء أحمد عبدالله تركي باعتماد صرف اكرامية شهر رمضان أسوة بمكتب نظافة عدن التي تم صرفها.

وطالبت اللجنة النقابية بإصدار توجيهات بالإسراع بصرف الاكرامية لما تمثله من دعم مادي ومعنوي للعمال.

وحذرت اللجنة النقابية لصندوق نظافة لحج بإعطاء مهلة لمدة ثلاثة أيام اعتبار من 5/5/2020 لتدارس الموضوع كما نحملكم مسؤولية أي تأخير في حالة عدم الإسراع بحسب ما جاء في الوثيقة.

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اكرامية بصرف لحج لعمال مطالبة نظافة

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