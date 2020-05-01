مطالب بتمريغ انف اردوغان واخوانجية اليمن في شواطىء و وديان سقطرى

4مايو/ خاص

طالب الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان الجنوبيين بتمريغ انف اردوغان واخوانجية اليمن في شواطىء و وديان سقطرى.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: ما يجري في سقطرى بتدبير عجل تركيا و إخونجية اليمن لا يمكن ان يمر على أبناء سقطرى و الجنوب.

واضاف: تمريغ أنف أردوغان في شواطئ و شعاب و وديان سقطرى واجب ليس فقط على أبناء سقطرى و الجنوب العربي بل واجب على كل عربي ينتمي لهذه الأمة التي تواجه أطماع العثمانية الجديدة و الخمينية الفارسية.