4 مايو

مطالب بتمريغ انف اردوغان واخوانجية اليمن في شواطىء و وديان سقطرى

1 مايو، 2020
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الجمعة – 01 مايو 2020 – الساعة 05:26 م بتوقيت عدن ،،،

4مايو/ خاص

طالب الاكاديمي والمحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسين لقور بن عيدان الجنوبيين بتمريغ انف اردوغان واخوانجية اليمن في شواطىء و وديان سقطرى.

وقال بن عيدان في تغريدة له على تويتر: ما يجري في سقطرى بتدبير عجل تركيا و إخونجية اليمن لا يمكن ان يمر على أبناء سقطرى و الجنوب.

واضاف: تمريغ أنف أردوغان في شواطئ و شعاب و وديان سقطرى واجب ليس فقط على أبناء سقطرى و الجنوب العربي بل واجب على كل عربي ينتمي لهذه الأمة التي تواجه أطماع العثمانية الجديدة و الخمينية الفارسية.

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اردوغان اليمن انف بتمريغ سقطرى شواطىء في مطالب واخوانجية وديان

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