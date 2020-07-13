مطالب قبلية بتسليم قيادي حوثي قتل مواطناً أمام أولاده في عمران



أقدم قيادي حوثي على قتل أحد المواطنين أمام زوجته وأطفاله في مديرية حوث بمحافظة عمران، (شمالي اليمن).

مصادر محلية أفادت بأن القيادي الحوثي ومشرف منطقة خيوان المدعو “فيشي بن زايد دروان” داهم مع عدد من مرافقيه، مساء أمس، منزل أحد المواطنين في منطقة خيوان، بمديرية حوث.

وأوضحت المصادر أن “دروان”، داهم منزل المواطن “عبدالله صادق العصيمي” واعتدى عليه قبل أن يطلق نحوه النار أمام زوجته وأطفاله، وتركه جثة هامدة.

واكدت مصادر قبلية أنه لم تتبين دوافع جريمة القتل، مستدركة أن القتل وترويع النساء والأطفال بهذه الصورة جريمة جسيمة بحد ذاتها، مهما كانت الأسباب والدوافع.

المصادر القبلية، طالبت مليشيا الحوثي بتسليم “المشرف” المنفذ لجريمة القتل ومن شارك من مرافقيه في مداهمة المنزل، وترويع النساء والأطفال، دون مسوغ قانوني، دون قيد أو شرط، لافتة إلى أن هناك أجهزة مختصة هي من تقوم بالاعتقالات والمداهمات، مع حماية حقوق وكرامة المواطنين وفق ما كفلته قوانين البلد.

وحذرت من التمادي واستمرار ارتكاب جرائم القتل في حق المواطنين، أو التسويف في القضية وعدم تسليم القتلة.

يذكر أن “القتيل” ينحدر من مديرية بني صريم عزلة بني قيس بمحافظة عمران، وانتقل منذ فترة طويلة إلى منطقة خيوان في مديرية حوث حيث يعمل في مزرعة تعود ملكيتها له.

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