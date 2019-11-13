صحيفة الأيام

مطالب لإطلاق سراح معلم محتجز لدى جهات أمنية بشبوة

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 19 دقيقة
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عتق «الأيام» خاص

طالب الشيخ أحمد خميس بن ضباب عضو المجلس المحلي بمحافظة شبوة، في مذكرة تم رفعها للجهات المعنية في سلطة شبوة، يطالب بسرعة الإفراج على معلم محتجز لدى الجهات الأمنية بشبوة.

حيث جاء في المذكرة أن “المواطن مهدي المنصوري من أبناء مديرية جردان، وهو مدير مدرسة برك جردان، تم مداهمة منزله في عتق؛ وذلك منتصف ليلة السبت الفائت”، وإضافة إلى أن “بعد تاريخ المداهمة لم نعرف مكان اختطافه، وتم تبليغ الجهات الأمنية بالمحافظة، ولم نحصل على أية نتائج بخصوص المختفي إلا مؤخرا وبرد مقتضب أن المعلم مهدي في الحفظ والصوان، دون الإفصاح عن شيء آخر حول معرفة مكانه”.

وكشف أن “عدم الإفصاح حدا بنا للتوجه للنيابة للحصول على معلومات بخصوص المعلم المختطف”، مبيناً أن النيابة تواصلت مع الجهات الأمنية بعدد من المذكرات وكذلك لم يتم التجاوب معها من قِبل الجهات الأمنية بشبوة. مناشداً المجلس المحلي ممثلة بالمحافظ بن عديو، والأمين العام للمحافظة، سرعة الإفراج عن المعلم مهدي المحجوز لدى الجهات الأمنية أو تحويله إلى النيابة لمحاكمته إن كانت لدية قضية.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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