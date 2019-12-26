مطامع الاصلاح بغزو الجنوب واكمال السيطرة على تعز .. ابرز دافعين لارتكاب جريمة اغتيال الحمادي – تقرير



عدن تايم – خاص :



ما زالت الاسئلة توضع والادلة تتكشف شيئا فشيئا حول حادثة اغتيال قائد اللواء ٣٥ مدرع عدنان الحمادي في مقر اقامته في مديرية المواسط بمحافظة تعز .

المعلومات باتت اكثر وضوحا واصابع الاتهام تتوجه الى جماعة الاخوان المسلمين صاحبة الدوافع الاكثر في اغتيال الرجل .

وقبل الغوص في كشف بعض تفاصيل الجريمة التي اثارة غضب شعبيا كبيرا نشير الى اخر مستجدات القضية .

فقد قالت مصادر الصحيفة بانه وبناء على طلب النائب العام رئيس لجنة التحقيق فقد تم نقل قائد حراسة الشهيد عدنان الحمادي ” احمد شمسان ” هو وأربعة آخرين ممن تم التحقيق معهم إلى سجن المنصورة في العاصمة عدن ، وبهذا يكون العشرة المتهمين بعملية الاغتيال والذين تم التحقيق معهم جميعا في عهدة النائب العام .

وحصل عدن تايم على اسماء الذين تم نقلهم الى عدن بجوار احمد شمسان وهم حافظ مصطفى عبدالقادر ( نجل المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة، ويعمل رئيسا لفرع حزب الإصلاح في بني حماد)و محمد محمود وزياد محمد أحمد الحمادي و أحمد محمد أحمد وجميعهم من طاقم حراسة الشهيد المغدور .

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من قتل الحمادي ؟

شكّل الرئيس هادي لجنة رئاسية للتحقيق بمقتل الحمادي ورغم مرور اكثر من 20 يوم على الجريمة الا ان اللجنة لم تبح بشيء حول التحقيقات التي تجريها وماذا انجزت في ذلك .

ضخ الاخوان المسلمون بعد تصفية الحمادي وعلى الفور رواية حمّلت شقيق الحمادي جريمة قتل اخيه علما ان اخيه لقي مصرعه في ذات الحادثة بعد مقتل شقيقه على الفور.

يجتهد الاخوان المسلمون في اعلامهم بنفي مسئوليتهم على الجريمة في وقت ان كل الدلائل تشير الى تورطهم في ذلك .

التخلص من الحمادي جاء بعد حملة اعلامية كبيرة شنت على الرجل حيث ظلت مواقع الاعلام التابعة لحزب الاصلاح وقنواته تحرض على الحمادي بوصفه قائد عسكري مقرب من دولة الامارات العربية .

بل ان حسابات تابعة للحزب على شبكة التواصل الاجتماعي توعدت الرجل بالتصفية علنا .

لم تلقى الرواية التي ينشرها اعلام حزب الاصلاح قبولا شعبيا رغم محاولة هذه المكنة الاعلامية للإشادة بالرجل الراحل في وقت كانوا وحتى يوم مقتله يهاجمونه بضراوة .

الناشط فارس الحسام نفى ان تكون عملية تصفية الحمادي ناتجة عن خلافات أسرية كما تروج وسائل إعلام الإخوان فبراي الحسام ان عملية اغتياله نفذها المتضررون من اتفاق الرياض بعد أن شنوا عليه حملة تحريض واسعة في وسائل إعلامهم .

الحسام اكد بان اغتيال العميد ركن/ عدنان الحمادي خطوة أولى في طريق تصفية مؤيدي اتفاق الرياض في الشمال من قبل أطراف داخل شرعية الرئيس هادي .

ولتفسير حديث الحسام فان الحمادي يقود اللواء 35 وهو لواء عسكري ينتشر في مناطق التماس مع حدود الجنوب “مناطق الصبيحة” حيث يرى الاخوان ان الحمادي وقواته ستكون حجر عثرة تجاه اي تقدم عسكري لهم باتجاه الجنوب وهذا ما اكده نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك حيث كشف في تغريدة له عن موقف الحمادي الرافض لتقدم اي قوات اخوانية باتجاه الجنوب وعلى ضوء ذلك الموقف نعت قيادة الانتقالي الشهيد الحمادي وضمته الى قوائم شهداء المقاومة .

يقول مراقبون بانه ولكي يحقق الاخوان هذا الهدف وليتمكنوا من فتح جبهة عسكرية ضد الجنوب من الجهة الغربية بالتزامن مع انتشار قوات الاخوان في شقرة ” شرق عدن ” فان على الاخوان ان ينهوا اولا اي تواجد لاي قوات لا تدين لهم بالولاء , وقد بداءوا مطلع العام بتهجير السلفيين التابعين لأبو العباس من المدينة القديمة لتكون خطوة تصفية الحمادي هي مرحلة جديدة في مسلسل السيطرة على تعز والتخطيط لغزو الجنوب.

وكانت صحيفة ”العرب” الدولية قد اكدت هذا المخطط حيث نشرت تقريرا كشفت فيه عن نية إخوانية للمسارعة بإحكام السيطرة على محافظة تعز لقطع الطريق على أي تحولات قد يفرضها اتفاق الرياض في المشهد السياسي.

وقوف حزب الاصلاح خلف العملية مرجح بالنظر إلى حالة العداء بينهم وبين الحمادي ذو الانتماء الناصري والذي يعتبره مراقبون العائق الأخير أمام إكمال الإخوان سيطرتهم العسكرية على محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر وذات الاهمية الاستراتيجية لمناطق الجنوب حيث بات من الواضح ان حزب الاصلاح بات يركز على غزو الجنوب واعادة احتلاله اكثر من تفكيره بتحرير بقية مديريات محافظة تعز المحتلة من المليشيات .

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النظام الخاص بحلة محلية !

تتصف جماعة الاخوان المسلمين ببناء تنظيم دقيق, فالكيان البالغ من العمر 90 عاما يضم اجنحة عسكرية لا تتورع في ممارسة اي جريمة اذا ما اقتضت مصلحة الجماعة ذلك .

يقول الصحفي البارز نبيل الصوفي وهو خبير بجماعة الاخوان المسلمين ” قيادي سابق بالجماعة” ان هناك اخوان داخل الاخوان فمثلما كان هناك في مصر بعهد جمال عبدالناصر “النظام الخاص”، ففي اليمن هناك تنظيم مشابه وخلايا تدير الجماعة وتحركها كيفما تشاء .

عمل هذه الخلية هو اوضح ما يكون في محافظة تعز والتي شهدت عمليات تصفية واستهداف واسعة لخصوم الجماعة وخاصة من التيار السلفي .

مصادر مطلعة كشفت مؤخرا بان لقاء جمع اركان حرب اللواء و ركن الامداد و الركن المالي من جهة وجميعهم من المنسبين لجماعة الاخوان التقوا بمسؤول مكلف بالاغتيالات بفرع جماعة الاخوان المسلمين بتعز في اجتماع مغلق بمدينة تعز .

هذه المعلومات تشير الى ان مخطط اغتيال القائد عدنان الحمادي اتخذ بتوجيه اخواني وانهم وصلوا الى تجنيد خلاياهم النائمة داخل اللواء ٣٥ مدرع للاستعداد للسيطرة على اللواء بعد تصفية قائد اللواء العميد عدنان الحمادي وهو ما يلاحظه افراد وضباط اللواء هذه الايام من تحركات مشبوهة للضباط المحسوبين على الاخوان من خلال لقاءاتهم المستمرة في تعز بالقائد العسكري للجماعة عبد فرحان المكنى ب سالم اضافة الى قائد المحور خالد فاضل .

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وبحسب متابعة عدن تايم لردود الفعل والتصريحات والمواقف الشعبية فإن هناك إجماعا حاسما على تورط جماعة الاخوان المسلمين في الجريمة حيث تدأب هذه الجماعة على تصفية خصومها بذات الادوات بعد حملات تحريض تمهد لذلك .

يجمع المراقبون أن قضية الاغتيال هذه ليست خطوة عشوائية بل مدروسة وفي اطار مخطط كبير تنفذه الجماعة خطوة بعد خطوة ولن يكون الجنوب بمنأى عن ذلك فجرائم الجماعة لن تستثني احد وعلى الفاعلين بالمشهد الجنوبي التنبؤ والاستعداد للخطر الذي تحيكه الجماعة في جبهات الجنوب الغربية .

