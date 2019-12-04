مطوية عن البيعة الخامسة للملك سلمان 1441

سوف نتحدث في هذا المقال عن مطوية عن البيعة الخامسة للملك سلمان من خلال موقع فكرة حيث من الجدير بالذكر أنه منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز ليمسك تقاليد الحكم تعرضت المملكة العربية السعودية لنهضة وتقدم عظيم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ،فلقد طور من البلاد بشكل كامل نال اعجاب الجميع ،كنا أنه غير من مكانه المرأة بشكل كبير في السعودية.

اهم انجازات بيعة الملك سلمان

كان للبيعة إنجازات عديدة نهضة بالسعودية واهلها.

تم عقد العديد من المؤتمرات التي كان لها نتائج عظيمة حيث سببت نهضة في مختلف المجالات السياسية والحربية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

بسبب ذلك النهوض بأحوال البلاد فزاد دخل الفرد بنسبة كبيرة وتطورت المرفقات ووسائل النقل وغيرها من لوازم الرفاهية.

قام الملك بعقد العديد من المؤتمرات وفي خلال افتتاح هذه المؤتمرات قام بافتتاح العديد من المرافق مثل المدارس والجامعات وغيرها من المرفقات التي توفر الراحة للسكان.

شيدت البيعة حتى لا يخرج الحكم من سلالة آل سعود وعائلته.

قام بإعطاء النساء حق المشاركة في الدولة وسمح لهم بالقيادة.

فتح العديد من السينمات.

إعطاء الحق للنساء في مشاركة في العمليات الانتخابية.

قام بإعدام 47 شخص من مرتكبي الجريمة.

قام الملك بتشيد حكومة قوية من انجب وأصدق رجال المملكه يتم إدارتها باللامركزية.

قام بعمل تعديلات في مكه المكرمه وزادت مساحة الطواف وقام بالكثير من التعديلات لتسهيل الأمور على الحجاج وزيادة مساحة الطواف لتجنب أي حوادث.

قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بالاهتمام بالمساجد وجهه المملكة حيث قام بتوسيعها وتجديدها ومن ضمن هذه المساجد المسجد النبوي الشريف.

اهتم بشكل كبير بالأطفال المعاقين وخصص لهم الكثير من النفقات لمعاناتهم.

أسس متحفاً لتاريخ العلوم والتقنية في الإسلام وكان هذا حدث فريد من نوعه وأول من قام بهذا الحدث في الإسلام الأحكام المسلمين.

اهتم بشكل كبير جدا بضحايا الحروب والمواكب والكوارث الطبيعية فخصص لهم المعونات .

تم في عهده إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها البرامج التي تستضيف ضحايا وشهداء الحروب ومن اهمهم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين حيث يتم استضافة أهالي الشهداء والحجاج .

أطلق أول برنامج وطني.

كان للملك صدر رحب حيث خصص بالقول أن يتم علاج الأشخاص أصحاب الأمراض صعبة العلاج المستعصية على حساب الدولة في امريكا.

اهتم بالجانب العسكري فحرص على تقوية البلاد بالأسلحة .

صور عن حب الشعب السعودي لملك سلمان بن عبد العزيز

نال الملك سلمان بن عبدالعزيز حب الشعب السعودي وتأييده له والوقوف بجانبه لتجديد مدة حكمه .

وفي كل ذكرى سنوية لحكمه يحصل على تأييد الجميع ،وتشيد جميع الاحتفالات ومن أمثلة هذه الاحتفالات احتفل منسوبو تعليم شرورة في حديقة الملك عبدالعزيز وشيدت الاحتفالات لمدة يومين.

وتم في هذا الاحتفال تم إفتتاح معرض ⁧‫لك يا سلمان ومعرض سينما أفلام الوطن وكذلك المرسم الحُر و معرض رسومات منسوبي التعليم ومعرض التلوين الخاص بالأطفال وغيرها من المعارض .

كما شيدت الاحتفالات بجميع المدارس وقاموا بإلقاء كلمة شكر في الإذاعة .

انتشرت اللوحات والزينات احتفالا بالملك وكل هذا يبرز حب الشعب السعودي لحاكمهم وحرصهم على وجوده معهم نظرا لعدله وما قدمه لهم من إنجازات.

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