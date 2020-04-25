مظاهرات في التواهي تندد بتردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي

4 مايو / خاص

تظاهر العشرات من ابناء مديرية التواهي بالعاصمة عدن مساء اليوم احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.

وطافت المظاهرة الشوارع الرئيسية في مديرية التواهي.

وردد المتظاهرين هتافات مناوئة للتحالف العربي والحكومة الشرعية.

وكان مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد ناصر الشعيبي قدم استقالته ظهر اليوم محملا الشرعية مسؤولية الوضع الكارثي التي تعاني منه المديرية.