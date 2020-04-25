4 مايو

مظاهرات في التواهي تندد بتردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي

26 أبريل، 2020
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السبت – 25 أبريل 2020 – الساعة 11:33 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

تظاهر العشرات من ابناء مديرية التواهي بالعاصمة عدن مساء اليوم احتجاجا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي.
وطافت المظاهرة الشوارع الرئيسية في مديرية التواهي.
وردد المتظاهرين هتافات مناوئة للتحالف العربي والحكومة الشرعية.

وكان مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد ناصر الشعيبي قدم استقالته ظهر اليوم محملا الشرعية مسؤولية الوضع الكارثي التي تعاني منه المديرية.

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التواهي التيار الخدمات الكهربائي بتردي تندد في مظاهرات وانقطاع

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