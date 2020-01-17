كريتر سكاي

مظاهرة حاشدة في صنعاء تطالب بالقصاص ”تفاصيل“

17 يناير، 2020
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صنعاء (كريتر سكاي) خاص

تظاهر المئات من مشايخ ووجهاء وأعيان وعقال ومواطنين ينتمون لمختلف محافظات ، بعد صلاة الجمعة، في منطقة سعوان، شرقي العاصمة صنعاء.

وطالب المحتشدون في أمام منزل أسرة آل السروري، بسرعة تنفيذ القصاص والمحاكمة العاجلة بحق قاتل الأطفال والنساء و الرجال من أسرة ( آل السروري ) المدعو يوسف المراني.

وناشد المحتجون كافة السلطات الحكومية المختصة بسرعة تشكيل محكمة مستعجلة للقاتل يوسف ناجي المراني.

و دعا المحتشدون في وقفتهم الى القصاص من الجاني وتعويض أسر الضحايا.

مؤكدين على أن القضية تهم الجميع بإعتبارها قضية رأي عام، وجريمة بحق الانسانية.

وكان الجاني المراني، اقتحم منزل بيت عمه(أصهاره) بمنطقة سعوان، قبل اسبوعين، وقتل زوجته واخيها يوسف السروري، وزوجة الدكتور منصور الهتاري و أصاب زين العابدين السروري و إثنين من أطفال منصور الهتاري.

واعلنت الاجهزة الامنية بصنعاء القاء القبض على الجاني بعد يومين من الحادثة.

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بالقصاص تطالب تفاصيل حاشدة صنعاء في مظاهرة

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