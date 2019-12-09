المندب نيوز

مظاهرة كبرى لتأييد “الانتقالي” في مسقط رأس هادي

10 ديسمبر، 2019
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مظاهرة كبرى لتأييد “الانتقالي” في مسقط رأس هادي

أبين (المندب نيوز) عبدالله البحري

شهدت مديرية الوضيع، مسقط الرئيس هادي بمحافظة أبين جنوبي اليمن، الاثنين، مسيرة جماهيرية كبرى، لتأييد المجلس الانتقالي، وللاحتفال بالذكرى الـ52 لعيد الاستقلال.

وشارك في المسيرة، وجهاء ومشايخ “شقرة” والمنطقة الوسطى بأبين، ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها عبارات مؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي واتفاق الرياض الموقع برعاية سعودية.

وخلال الحشد، ألقى ناصر عزان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية الوضيع، كلمة استعرض فيها النجاحات التي حققها “الانتقالي” فيما يخص الاعتراف الدولي والإقليمي بالمجلس.

وأشار عزان الى الدور الذي تقوم به القوات والمقاومة الجنوبية والنخب والحزام الامني وتضحياتها في محاربة تنظيم القاعدة الجماعات المسلحة.

وحذر القيادي الجنوبي، من الانجرار وراء دعوات المليشيا الاخوانية والقيادات الانهزامية الفاسدة التي دأبت على سلب ونهب المال العام وحقوق موظفيه، وفق قوله.

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