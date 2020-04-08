ابابيل نت

معارض ايراني يحمل الربيع العربي مسؤولية وصول الحوثيين الى صنعاء

8 أبريل، 2020
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اتهم ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيراني برويز خزايي ايران بالانتهازية واستغلال ظروف العالم في تنفيذ مخططاتها وخاصة في اليمن .

واستعرض في مقال له بصحيفة عكاظ السعودية انتهازية ايران للدول اجمع ومنها اليمن وقال في اليمن، بسبب الفراغ الذي خلقه الربيع العربي، اصطاد النظام الفرصة لاستخدام الحوثيين للسيطرة على العاصمة اليمنية وعلى القدرات التسليحية والقوة العسكرية.

وطالب برويز تجاه ذلك عدم رفع العقوبات عن إيران وقال لقد وظفت طهران كل جهودها خلال 41 عاما من خلال المفاوضات خلف الستار والضغوط الإرهابية، للاستفادة كذباً وبهتاناً من الفرص لتوسيع نفوذها من خلال انتشار قوات الوكالة – المیلیشیات الطائفیة التابعة لها، وزيادة قوة قوات الحرس وقدراتها من أجل القمع الداخلي وتصدير الإرهاب، وطبعاً نجحت إلى حد كبير.

واشار الى ان طهران تحاول أيضا في كل فرصة الاستمرار في تخصيب اليورانيوم والتملص من التزامات الاتفاق النووي للوصول لصنع القنبلة النووية.

لافتا الى ان النظام ايراني المتمثل في خامنئي وروحاني وانهم لا يفكرون في الوقت الحاضر، إلا بنسج الحيل وإطلاق الأكاذيب والدجل حول القيود التي تفرضها العقوبات، وذلك ليتمكنا من الضغط على المجتمع الدولي وإجبار الحكومات على الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران بحجة كورونا.

 

وحذر من رفع العقوبات عن النظام الايراني كون ذلك يمنحه فرصة أخرى لإطلاق مواهبه الإرهابية والإجرامية لزعزعة استقرار المنطقة.

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