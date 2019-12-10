نيوز يمن

معارك الساحل راكمت خسائر الحوثيين في مستشفيات زبيد وباجل

10 ديسمبر، 2019
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تضاعفت خسائر المليشيات الحوثية جراء المواجهات في جبهات الساحل الغربي وجنوب الحديدة، بينما تواصل المليشيات ارتكاب الحماقات وتكرار المحاولات الهجومية الفاشلة والمكلفة.

 وأفادت مصادر طبية بوصول 20 جريحاً من عناصر مليشيات الحوثي، ذراع إيران، إلى مستشفيات زبيد وباجل الريفي بمحافظة الحديدة جراء معارك بالساحل الغربي. 

 وأوضحت المصادر أن حالات معظم الجرحى الحوثيين حرجة، وخلال ذلك استنفرت المليشيات لاستقبال أعداد جديدة من المصابين في ظل استمرارية الحماقات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة تباعا في التحيتا خصوصا وفي حيس والجاح.

 ومساء الاثنين جددت القوات المشتركة تلقين المليشيات درسا قاسيا عندما عاودت القصف والمحاولات الهجومية باتجاه مدينة التحيتا من جهتين ومنيت بخسائر فادحة بعد أقل من 24 ساعة على معركة عنيفة ومشابهة قتلت وأصابت العشرات من عناصر المليشيات.

 في سياق متصل جددت المليشيات، الاثنين، استهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف وفتحت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة نحو المواقع القوات بالأسلحة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا وسلاح معدل البيكا والأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة.

 كما استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس بنيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، مستهدفة منازل المواطنين في أوقات متفرقة نهار ومساء الاثنين متسببة بحالة متكررة من الرعب والفزع في صفوف الأهالي وخصوصاً النساء والأطفال.

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الحوثيين الساحل خسائر راكمت زبيد في مستشفيات معارك وباجل

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