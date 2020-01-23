المشهد اليمني

معارك طاحنة بين الجيش والمليشيات في نهم .. والمواجهات بدأت قبل قليل في بني حشيش

23 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية وعسكرية، إن مواجهات عنيفة وطاحنة تدور في هذه الأثناء بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة”نهم” وقد أمتدت المواجهات إلى أطراف مديرية بني حشيش، شمال شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت المصادر إن مدفعية الجيش الوطني تقصف في هذه الاثناء مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في أطراف بني حشيش.

واشارت المصادر إلى ان هذه المرة هي الأولى منذ انقلاب المليشيات على الحكومة الشرعية في 2014م بصنعاء، التي تمتد فيها الموجهات بجبهة نهم وتصل مديرية بني حشيش.

ولليوم السادس على التوالي يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي على امتداد جبهة نهم، وتمكن من السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة المليشيات.

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الجيش بدأت بني بين حشيش طاحنة في قبل قليل معارك نهم والمليشيات والمواجهات

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