نيوز يمن

معارك عنيفة في مدينة الحديدة ومصرع حوثيين

13 يوليو، 2020
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@ الحديدة/المخا، نيوزيمن:
الحديدة

2020-07-13 20:36:30

أحبطت القوات المشتركة، يوم الاثنين، محاولتي تسلل للمليشيات الحوثية في الخطوط الأمامية بكليو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، في تصعيد خطير ينذر بتفجير شامل للأوضاع العسكرية انطلاقا من مدينة الحديدة.

وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن وحدات من اللواء الثالث عمالقة واللواء الثالث تهامة تصدت للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى مواقعها في كليو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية تكبدت من خلالها المليشيات خسائر فادحة اجبرتها على التراجع والفرار، كما لقي عدد من الحوثيين مصرعهم وجرح آخرون.

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