معارك عنيفة والدعوة للنفير العام ضد الحوثيين في هذة المحافظة اليمنية..تفاصيل





أثارت محاولات مقاتلي مليشيا الحوثي الإيرانية مداهمة منازل بعض المواطنين واختطافهم اشتباكات عنيفة الأثنين مع ورجال قبائل عنس، بمحافظة ذمار (وسط البلاد).

وبحسب مصادر محلية فقد أسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى مقاتلي عصابة الحوثي وبين رجال القبائل .

مشيرة إلى أن الوضع لايزال متوترا بين الجانبين .

المصادر أكدت أن العصابة الحوثية أرسلت تعزيزات لها بمسلحين إلى منطقة الاشتباكات وسط حالة من التوتر، فيما أعلنت قبائل عنس النفير العام لمواجهة عصابة المليشيا الإنقلابية الإرهابية التابعة لإيران.