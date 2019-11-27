التغيير نت

معارك عنيفة والدعوة للنفير العام ضد الحوثيين في هذة المحافظة اليمنية..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 31 دقيقة
2 أقل من دقيقة


أثارت محاولات مقاتلي مليشيا الحوثي الإيرانية مداهمة منازل بعض المواطنين واختطافهم اشتباكات عنيفة الأثنين مع ورجال قبائل عنس، بمحافظة ذمار (وسط البلاد).

وبحسب مصادر محلية فقد أسفرت المواجهات عن سقوط عدد من الجرحى مقاتلي عصابة الحوثي وبين رجال القبائل .

مشيرة إلى أن الوضع لايزال متوترا بين الجانبين .

المصادر أكدت أن العصابة الحوثية أرسلت تعزيزات لها بمسلحين إلى منطقة الاشتباكات وسط حالة من التوتر، فيما أعلنت قبائل عنس النفير العام لمواجهة عصابة المليشيا الإنقلابية الإرهابية التابعة لإيران.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الحوثيين العام المحافظة اليمنيةتفاصيل ضد عنيفة في للنفير معارك هذة والدعوة
التغيير نت

التغيير نت

مقالات ذات صلة

Photo of الأردن تصدر بيان بشأن اليمنيين ..تعرف على اهم ماورد فيه

الأردن تصدر بيان بشأن اليمنيين ..تعرف على اهم ماورد فيه

منذ ساعة واحدة
Photo of قيادات المليشيات تعيش حالة من الرعب والخوف في وسط العاصمة صنعاء

قيادات المليشيات تعيش حالة من الرعب والخوف في وسط العاصمة صنعاء

منذ ساعتين
Photo of تعرف على أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي مع بداية تعاملة اليوم

تعرف على أسعار صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي مع بداية تعاملة اليوم

منذ 3 ساعات
Photo of انتشارا كبيرا لوباء في اليمن يثير الخوف ين المواطنين..تعرف عليه

انتشارا كبيرا لوباء في اليمن يثير الخوف ين المواطنين..تعرف عليه

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق