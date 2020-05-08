معارك مكيراس تتسبب بإنقطاع شبكات الاتصالات عن المنطقة الوسطى بابين

غارة جوية تستهدف مليشيات الحوثي اعلى جبل ثرة صباح اليوم الجمعة

تسببت المعارك في اعلى جبل ثرة وحدود مكيراس بانقطاع شبكات الاتصالات عن بعض مناطق محافظة ابين.

وقال مواطنون لعدن الغد ان شبكات الاتصالات ام تي ان ويمن موبايل وسبأفون انقطعت تغطيتها عن مناطق الوضيع ومودية وجيشان ولودر جراء المعارك بين قوات المقاومة والمليشيات الحوثي التي اندلعت منذ نصف شهر .ولم توضح المصادر اسباب هذه الانقطاعات حيث يقول مواطنون في المنطقة انها ناتج ربما عن قصف للطيران للسنترال الخاص بالشركات الذي يقع اعلى جبل ثرة في حين ذهب اخرون الا ان انقطاع الشبكات يبدو عملا قامت به جماعة الحوثي عقب الهجوم الذي تشنه المقاومة لتحرير مكيراس لاجل ارباك الجبهة بقطع الاتصالات.وناشد المواطنون شركات الاتصالات بالتوضيح حول الاسباب واصلاح الخلل لتعود الخدمة الى مناطقهم.