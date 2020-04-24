معاش الضمان الاجتماعى للمعاقين فى مصر 2020 حيث ان الضمان الاجتماعي بمصر يهدف الي توفير قدر من الحياة الكريمة للكثير من الفئات كالارامل و المطلقات و الفقراء والمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ، وسوف نتناول خلال هذا المقال علي موقعنا alahlam.com كل التفاصيل الخاصة بمعاش المعاقين من خلال برنامج تكافل وكرامة .

برنامج تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي فهو اضافة هامة لقانون رقم (137) لعام 2017 للضمان الاجتماعي ، حيث انه يدعم كل من الاسر الفقيرة و ذوي الاحتياجات الخاصة و الاعاقة و كبار السن والارامل و المطلقات وذلك بشرط انه لا يتوفر لهم مصدر دخل يساعدهم علي المعيشة .

حيث انه تم حصر عدد المستفيدين من برنامج التكافل الاجتماعي ما يقرب من 2 مليون أسرة ، منهم 1.2 مليون شخص من المعاقين ، وقدرت المبالغ التي خصصت لبرنامج تكافل و كرامة حوالي 17.5 مليار جنيه مصري .

مقدار المعاش للمعاقين من الضمان الاجتماعي

يصرف مبلغ 500 جنيه لذوي الاعاقة شهريا وذلك طبقا لدرجة العجز التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي

لذوي الاعاقة شهريا وذلك طبقا التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي برنامج كرامة يقدم الدعم النقدي لذوي الاعاقة من المسنين وكبار السن غير القادرين علي العمل حوالي 450 جنيه مصري شهريا بالاضافة ايضا الي الايتام المستحقين طبقا للشروط

لذوي الاعاقة من المسنين وكبار السن غير القادرين علي العمل حوالي مصري شهريا بالاضافة ايضا الي الايتام المستحقين طبقا للشروط اما برنامج تكافل فهو دعم نقدي ايضا لجميع الاسر الفقيرة التي بها أطفال حتي 18 عام ، ويبلغ قيمة المعاش 325 جنيه مصري شهريا وهذا المبلغ لعائل الاسرة ، ويتم دعم طفل المرحلة الابتدائية بمبلغ 80 جنيه ، وطفل المرحلة الاعدادية 100 جنيه ، و طفل المرحلة الثانوية 140 جنيه

شروط للحصول علي معاش للمعاقين

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي شروطا خاصة للحصول علي معاش علي حسب درجة الاعاقة ونوعها ، حيث انها يمكن ان تكون اعاقة واحدة او بشكل مزدوج او متعددة ونوضح فيما يلي هذه الشروط

ألا يكون المعاق لديه وظيفة يتكسب منها

وألا يكون المعاق مؤمن عليه تبع اي وظيفه او مهنة معينة

الا يكون المعاق لديه حيازة زراعية او يملك اي عقار

او يملك اي عقار قسمت الوزارة مستويات الاعاقة الي ثلاث مستويات هي درجة اعاقة خفيفة و درجة اعاقة متوسطة و درجة اعاقة شديدة

المسئول عن تحديد درجة الاعاقة الاطباء المتخصصين بالكشف علي الشخص صاحب الطلب

تبدأ درجات العجز من 50 وذلك بناءا علي تقيم الطبيب المختص

المستندات المطلوبة للحصول علي الاعانة للمعاقين

تقديم شهادة ميلاد الكترونية اصل وصورة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق ان وجدت صورة من أصل بطاقة التموين صورة من بطاقة الرقم القومي تقديم اصل وصورة من وصلات الكهرباء في الثلاث أشهر الاخيرة شهادة طبية من القومسيون الطبي لتحديد درجة الاعاقة والتي يذكر فيها درجة استطاعته علي القيام بالعمل من عدمه تحديد نوع الاعاقة ومدي تأثيرها علي اعاقة حياة الفرد مستند يثبت التحاق الاطفال بالمدرسة

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة للمعاقين

يتأكد الموظف المختص من جميع البيانات التي قدمت لدراسة استحقاق الدعم من عدمه

بعد الموافقة علي استحقاق الشخص لمعاش التضامن الاجتماعي

يتم صرف مبلغ المعاش للشهر الاول حيث انه يمكن ان يصرف المعاش بشكل شهري او ربع سنوي لكل مستفيد

للشهر الاول حيث انه يمكن ان يصرف المعاش بشكل شهري او ربع سنوي لكل مستفيد يتم استخراج بطاقة صرف للشخص المعاق او الاسرة المستحقة للمعاش

يتم الرد بالموافقة او الرفض للطلب المقدم في خلال 3 او 4 اسابيع وذلك باحدي الطرق اما ارسال رسالة علي رقم الهاتف او من خلال رسالة بالبريد او من خلال الوحدة التابع لها

وذلك باحدي الطرق اما ارسال رسالة علي رقم الهاتف او من خلال رسالة بالبريد او من خلال الوحدة التابع لها يتم تسجيل كل البيانات الكترونيا بعد التأكد من صحتها واستحقاق الفرد للمعاش

يجب ملء استمارة البحث الاجتماعي بالوحدة التابع لها المستفيد بجميع بيانات الاسرة

ماذا يحدث عند قبول الطلب

يتم ارسال خطاب يذكر به انه تم قبول الطلب من الشخص الذي قدمه طلبا للمعاش

يذكر بالخطاب مبلغ المعاش او الاعانة الشهرية التي حددت له من قبل اللجنة

يذكر ايضا تاريخ بدء صرف الاعانة

يتحدد مبلغ الاعانة الشهرية علي حسب متوسط المكاسب للفرد علي مدي حياته

يتم صرف المعاش او الاعانة من الشهر السادس بعد بداية الاعاقة

بعض صور المساعدة العينية للمعاقين

تصرف المساعدات احيانا في صورة عينية وذلك مساهمة من وزارة التضامن في تعويض للشخص عن الاعاقة وتتمثل في شكل اجهزة تعويضية ووسائل نقل حتي يتسني لهم ان يصبحوا افراد منتجين في مجتمعهم حيث ان هذه الاجهزة توفر لهم سبل التغلب علي هذه الاعاقة ومن أمثلة الصور العينية للمساعدات مايلي

دراجة بخارية مجهزة حيث تساهم الوزارة بقيمة 50% من قيمتها بحد اقصي 3000 جنيه

مجهزة حيث تساهم الوزارة بقيمة 50% من قيمتها بحد اقصي 3000 جنيه كرسي متحرك كهربي حيث انها تساهم تصل ايضا الي 50% بحد اقصي 3000 جنيه

حيث انها تساهم تصل ايضا الي 50% بحد اقصي 3000 جنيه دراجة تجر باليد حيث ان الوزارة تساهم بقيمة 75% من قيمتها

حيث ان الوزارة تساهم بقيمة 75% من قيمتها كرسي متحرك وتساهم الوزارة فيه بالقيمة كاملة

وتساهم الوزارة فيه بالقيمة كاملة اجهزة تعويضية كالاطراف الصناعية والسماعات وغير ذلك ايضا بالقيمة كاملة

شروط الحصول علي المساعدة العينية

تصرف المساعدات العينية للمعاق عن الحركة وذلك بشرط سلامة اطرافه العلوية

ان يقوم صاحب الطلب بالقيادة بنفسه

ان يكون الشخص قد تم 18 عام

ان يكون الشخص قادرا علي اداء عمله و تكون الدراجة وسيلته للذهاب الي مكان عمله

تقرير طبي من جهه حكومية مختوم بقدرة المعاق علي القيادة

تقديم بحث اجتماعي عن المعاق يوضح انه قادر علي عمل صيانة دورية للدراجة

عن المعاق يوضح انه قادر علي عمل صيانة دورية للدراجة لا يتم بيع الدراجة البخارية او التصرف فيها بأي شكل الا بعد مرور 5 اعوام علي استلامها

علي استلامها يجب تقديم عرض سعر للدراجة البخارية التي يرغب المعاق في شراءها

وبهذا نكون قد انتهينا من شرح وتفصيل كل ما يخص معاش الضمان الاجتماعي للمعاقين بكل الشروط الاجراءات الخاصة بها ، ويسعدنا تلقي تعليقاتكم اسفل المقالة.