المشهد العربي

معاقبة أطباء وموظفين رفضوا الاستماع لمحاضرة الحوثي

8 ديسمبر، 2019
0

المشهد العربي ـ خاص:

قررت إدارة مركز القلب التابع للمستشفى العسكري في صنعاء، معاقبة عدداً من الأطباء والموظفين؛ لرفضهم حضور محاضرة مُسجلة لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وقال مصدر طبي لـ”المشهد العربي“، إن الدكتور طه الميموني الموالي للمليشيات الحوثية أصدر قراراً بخصم مستحقات 14 طبياً وموظفا في المركز، بدعوى عدم حضورهم إلى قاعة المحاضرات للاستماع إلى كلمات مُسجلة لزعيم المليشيا.

وأضاف المصدر أن محاضرات الحوثي تعرض في القاعة ويتم تقسيم الأطباء والموظفين بحيث تلتزم كل مجموعة يومياً بالحضور للاستماع للمحاضرات الطائفية.

وأشار إلى أن قاعة مركز القلب كانت مخصصة لإقامة المؤتمرات والورش الطبية لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية الطبية في مجال القلب.

الوسوم
أطباء الاستماع الحوثي رفضوا لمحاضرة معاقبة وموظفين

مقالات ذات صلة

Photo of حلقة نقاشية لانتقالي المنصورة حول بنود اتفاق الرياض

حلقة نقاشية لانتقالي المنصورة حول بنود اتفاق الرياض

8 ديسمبر، 2019
Photo of الأمطار تضرب حضرموت والمهرة وشبوة غدًا الأحد

الأمطار تضرب حضرموت والمهرة وشبوة غدًا الأحد

8 ديسمبر، 2019
Photo of مقتل امرأة بالرصاص قرب مسجد بالشيخ عثمان

مقتل امرأة بالرصاص قرب مسجد بالشيخ عثمان

8 ديسمبر، 2019
Photo of أبرزها منع حمل الأسلحة.. قرارات أمنية مهمة تخص عدن

أبرزها منع حمل الأسلحة.. قرارات أمنية مهمة تخص عدن

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق