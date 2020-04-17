معا لحماية مدينتي تزور جمعية زهور حواء بالكود خنفر وتقدم لهم ادوات نظافة

قام فريق مبادرة ( معا لحمايه مدينتي) من مديرية زنجبار ممثلا بالاستاذة ميادة عبود منسقة الفريق والاستاذة سهام ناصر متطوعة الفريق ومنسقة جمعية التوافق النسوية سواحل لدى فريق مبادرة والاستاذة منى عبود متطوعة مبادرة (معا) ترافقهن الاستاذة حنان فريد رئيسة سواعد الخير بزيارة لجمعية زهور حواء بمنطقة الكود بمديرية خنفر محافظة ابين. وذلك للاطلاع على خطة الجمعية ومدى استعدادها، وماهي تجهيزاتها، لحملة النظافة التي ستنفذها جمعية زهور حواء في هيئة مستشفئ الرازي العام.

وخلال الزيارة قام فريق مبادرة (معا لحماية مدينتي) وبالتنسيق مع الشخصية الاجتماعية في مديرية زنجبار الاستاذ امين باسنبل الذي رافق الفريق بزيارتهم هذه. بتقديم عددا من مواد النظافة والمطهرات للجمعية، والتي سيتم تعبئتها في مضخات رش تحمل على الظهر. وذلك كمساهمة من فريق مبادرة لجمعية زهور حواء لتسهيل تنفيذ حملتهم في تنظيف ورش اقسام وممرات وجدران مستشفى الرازي جعار وتعقيمها.

وقد أشاد فريق مبادرة ( معا لحماية مدينتي) بالجهود التي تبذلها جمعية زهور حواء واهتماهم بالنظافة، وخطتهم بتنفيذ حملة نظافة لمستشفى الرازي. وناشد فريق مبادرة (معا) السلطة المحلية ان تقف الى جانب مثل هذا المبادرات التطوعية ودعمها بمواد نظافة ومطهرات لتشجيعها على الاستمرار.كون الهم واحد، ومن مصلحة الجميع التكاتف للوقاية الجائحة العالمية (فيروس كورونا).

هذا وكانت رئيسة جمعية زهور حواء الكود الاستاذة سيناء الشحيري ومسؤولة العلاقات العامة في الجمعية هلا ناصر وعددا من اعضاء الجمعية قد رحبوا بفريق مبادرة ( معا لحماية مدينتي) شاكرين لهم زيارتهم هذه للجمعية بمعية الاستاذ امين باسنبل. والمساهمه معهم في تنفيذ حملتهم.



*من محمد عبيد

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