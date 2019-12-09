معدات لمشروع تاهيل كهرباء مصافي عدن تصل ميناء الزيت



عدن تايم – خاص :



وصلت ليل الاحد إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن في مديرية البريقة السفينة Dolphin Star قادمة من الصين على متنها معدات خاصة بالمصفاة.

وشملت حمولة السفينة معدات خاصة بمشروع تاهيل وتحديث محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة ومعدات أخرى خاصة بمشاريع التحديث التي تجري بالمصفاة حاليا.

كما شملت حمولة السفينة سيارتين إطفاء جديدة وحديثة خاصة باخماد الحرائق النفطية وتستخدم الرغوة ( الفوم ) خلال عملية الاطفاء ..

وتقوم السفينة في هذه الاثناء بتفريغ ما عليها من معدات استعدادا لنقلها الى مواقع المشاريع الجاري تنفيذها حاليا في المصفاة …